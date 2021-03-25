Созданный в 1887 году шедевр Ван Гога продали за 16,2 млн евро

Париж, 25 марта. Картину «Уличная сцена на Монмартре» известного художника Винсента Ван Гога продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 16,2 миллиона евро.

Владельцы выставили произведение на торги Sotheby's при посредничестве аукционистов Mirabaud Mercier. Изначально, стоимость картины была оценена от пяти до восьми миллионов евро, однако спустя десять минут ставки поднялись до 16 млн евро. Имя покупателя не называется.

Полотно датируется 1887 годом. Более 100 лет оно хранилось в одной французской семье и было представлено публике только в марте этого года. На холсте изображен символ Монмартра — мельница Мулен де ла Галетт.

Недавно на аукционе продали черно-белую картину Game Changer («Меняющий игру») британского уличного художника Бэнкси. Она ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов.