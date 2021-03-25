Обвиняемые предстанут перед судом по делу об убийстве пианиста в Москве

Москва, 25 марта. Следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела по убийству пианиста. Двое мужчин обвиняются по факту совершения преступления по предварительному сговору.

По данным следствия, в августе 2019 года трое мужчин выпивали на московской квартире. Во время общения они не сошлись во мнениях по одной из тем: Илья Ч. и Сергей С. объединились против своего собеседника, который по профессии оказался пианистом.

Злоумышленники начали избивать мужчину, а после задушили его. Пианист скончался от механической асфиксии. Обвиняемые свою вину в преступлении не признали.

Однако следствие провело ряд экспертиз: психофизические, молекулярно-генетические, ситуационные медико-криминалистические и судебно-медицински. Благодаря им специалисты смогли привести доказательства вины Ильи и Сергея.

Уголовное дело было передано в центральный аппарат для объективного и всестороннего расследования. В ближайшее время материалы с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд.

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