Один человек погиб при крушении вертолета МЧС в Куршском заливе

Калининград, 25 марта. Вертолет МЧС потерпел крушение во время учебного полета над акваторией Куршского залива. Жертвой инцидента стал по меньшей мере один человек.

Еще один член экипажа обнаружен живым. Сейчас ведутся поиски его коллеги, который вместе с ним находился на борту воздушного судна Ка-32, сообщил источник ФАН. Точное число участников учебного полета пока не разглашается.

Ранее крушение у юго-восточного побережья Тайваня потерпели два одноместных истребителя F-5E. После столкновения в воздухе судна упали в море. Одного из пилотов нашли вскоре после происшествия в крайне тяжелом состоянии. Поиски второго члена экипажа продолжаются.