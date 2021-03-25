Манижа пожаловалась на угрозы в свой адрес за песню Russian Woman

Москва, 25 марта. Певица Манижа, выигравшая национальный отбор на Евровидение-2021, обеспокоена угрозами, звучащими в ее адрес.

Манижа выступил на конкурсе в Роттердаме с песней Russian Woman. Далеко не все адекватно восприняли новость о том, что Россию будет представлять певица, родившаяся в Таджикистане. В ее адрес посыпались не просто нелестные комментарии, а даже угрозы и проклятия.

«Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолет разбился, когда я полечу в Роттердам. Я даже не буду говорить, что пишут про цвет кожи, про национальность. Пишут, что мне не прожить в России, если я буду петь такие песни про русских женщин. Это не может не пугать», — рассказала Манижа в интервью BBC.

Справиться с таким потоком негатива позволяет поддержка близких и поклонников, которые разделяют ее взгляды. Певица подчеркнула, что она сильная и справится с нападками.

Ранее композиция Манижи возмутила «Союз православных женщин». В организации считают, что текст песни Russian Woman якобы разжигает межнациональную рознь и высмеивает русскую духовность и культуру. Позднее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что считает недопустимым, чтобы артистка выступала под российским флагом. Депутат потребовала убрать «государственные символы» и отказаться от участия в Евровидении-2021 как государству.

Манижа родилась в Таджикистане, но когда в стране началась гражданская война, семья бежала в Россию. Сейчас, помимо музыки, девушка активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. С декабря 2019 года она является амбассадором российского негосударственного благотворительного фонда «Подари жизнь», а в декабре прошлого года ее назначили первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.