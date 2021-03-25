Сотрудник полиции попал под уголовную статью за кражу 25 млн рублей в Москве

Москва, 25 марта. Руководитель следственного подразделения одного из отделов полиции Москвы задержан по подозрению в краже. Об этом сообщил Cледственный комитет столицы.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району. Следствие заявило, что правоохранитель похитил денежные средства, которые были изъяты в рамках расследования преступления.

Подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних лиц и забрал себе более 25 млн рублей. Нарушителя задержали благодаря совместным усилиям сотрудников Следственного комитета, УФСБ по городу Москве и Московской области и столичного УСБ ГУ МВД России.

В настоящее время продолжается расследование. Выявляются лица, которые могли быть также причастны к преступлению.

Ранее по факту кражи в особо крупном размере начали проверку в отношении депутата Новосибирской области Александра Барсукова. Он подозревается в приобретении права на 45 земельных участков обманным путем.