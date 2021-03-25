МУС рассмотрит показания 150 свидетелей зверств боевиков «Анти-Балаки» в ЦАР

Гаага, 25 марта. В Международном уголовном суде (МУС) заслушают показания 150 свидетелей и рассмотрят 6 тыс. вещественных доказательств о причастности лидеров христианского ополчения «Анти-Балака» Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома к преступлениям против человечества. О новом повороте в деле сообщает портал Justice Info.

Нгаисону предъявили обвинение в 16 нарушениях международных законов. Столько же эпизодов ему вменяют по статье «применение запрещенных методов ведения войны». Как сообщает следствие, боевик использовал положение министра по делам молодежи, спорта, искусств и культуры ЦАР для вербовки детей в вооруженные формирования, а также для разжигания ненависти к мусульманам.

Йекатома обвинили в 10 военных преступлениях и 11 против человечества. По словам свидетелей, лидер «Анти-Балаки» отдавал жесточайшие приказы сторонникам.

«Я видел людей со сломанными руками, покрытых кровью с ног до головы», — рассказывает очевидец нападений боевиков христианского ополчения.

Историк массового насилия в Институте исследований Холокоста и геноцида NIOD Тийс Букнегт выступит в качестве наблюдателя за процессом. Он убежден, что на скамье подсудимых должны оказаться не только Нгаисона и Йекатом.

«Обвинение задевает многих важных политических и военных игроков в ЦАР, таких как, например, экс-президент Франсуа Бозизе. Возникает вопрос, почему их не судят», — подчеркнул эксперт.

Согласно данным следствия, Нгаисона входил в ближний круг Бозизе. Подсудимый снабжал боевиков оружием, которое, вероятно, получал от властей республики. То есть от бывшего президента, уточнил Букнегт. Тогда как Йекатома руководил кровавыми преступлениями на местах, выступая в качестве полевого командира.

«Он привел из Конго около трех тысяч бойцов, резавших глотки мусульманам», — рассказал Букнегт.

Защита Нгаисона представляет подопечного футболистом и чиновником, отстаивающим мирные и спортивные инициативы. Адвокат Йекатома пока не огласил суду позицию по делу.

Накануне аналитик ООН Ларс Бромли продемонстрировал в суде спутниковые снимки домов, разрушенных боевиками «Анти-Балаки». Другой представитель международной организации на процессе Аврелиан Ллорка рассказал, что структуры группировки в Банги оплачивали кровавые рейды бандитов банковскими и телефонными переводами.

Конфликт между вооруженными формированиями «Селека» и «Анти-Балака» разразился в ЦАР в 2013–2014 годах. Радикальные исламисты из первой группировки сражались с христианским ополчением из второй. Однако в ходе военных действий оба бандформирования атаковали мирное население, в результате чего погибли и пострадали тысячи граждан республики.