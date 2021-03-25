Кения требует немедленно закрыть центры временного содержания для беженцев из Сомали

Найроби, 24 марта. Кения поставила ультиматум управлению ООН по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц (УВКБ). Местные власти требуют в двухнедельный срок разработать план окончательного закрытия лагерей Дадааб и Какума, находящихся на территории государства.

Соответствующее условие озвучил секретарь кабинета министров страны Фред Матианги на встрече с представителями УВКБ ООН. Он добавил, что в данном вопросе нет места для дальнейших переговоров.

"UNHCR has a 14-day ultimatum to have a road map on definite closure of Daadab and Kakuma refugee camps. No room for further negotiations". - Kenya's interior Cabinet Secretary (Minister) Fred Matiang'i. — Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) March 24, 2021

Дадааб расположен на востоке Кении, в 70 километрах от границы Сомали и является крупнейшим образованием подобного рода. Фактически это три лагеря: Дагахали, Ифо и Хагадера, где по состоянию на июль 2020 года проживали более 218 тысяч человек.

Созданный в 1991 году, он приютил беженцев из Сомали, которые спасались в Кении от гражданской войны. Второй крупный поток переселенцев произошел в 2011 году, когда в соседнем государстве начался голод из-за сильнейшей засухи.

Какума и сопряженное с ним поселение Калобей несколько меньше — 196 тысяч жителей. Лагерь находится в северной части страны, неподалеку от границ Уганды и Южного Судана. Основан в 1992 году для тех же целей, что и Дадааб, но в силу географического положения также принимает беженцев из ближайших государств.

Требование закрыть лагеря выдвигается не впервые. Еще в 2016 году Кения предпринимала усилия, чтобы побудить население Дадааба вернуться домой. Однако сейчас в дело вмешалась политика.

Отношения между Могадишо и Найроби остаются крайне напряженными. Причиной послужил участок Индийского океана, на который претендуют сразу две восточноафриканские страны.

Кения и Сомали настаивают на разных вариантах проведения границы, в связи с чем каждая из сторон считает своими почти 100 000 квадратных километров территории, в недрах которой скрываются запасы нефти и газа. Разработку месторождений не может потянуть ни одна из них. Между тем оба государства надеются продать права на добычу ресурсов сторонним компаниям.

История тянется с 2009 года. Однако 15 марта, за день до начала слушаний в Высшем суде Организации Объединенных Наций, Кения заявила, что выходит из спора.

Теперь, после выдвижения ультиматума УВКБ, у Найроби появился мощный козырь, который может повлиять на ход противостояния. Сомали не в состоянии обеспечить размещение более 200 000 человек разом, а значит, власти в Могадишо вынуждены идти на уступки.