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Кения требует немедленно закрыть центры временного содержания для беженцев из Сомали

Кения требует немедленно закрыть центры временного содержания для беженцев из Сомали

Найроби, 24 марта. Кения поставила ультиматум управлению ООН по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц (УВКБ). Местные власти требуют в двухнедельный срок разработать план окончательного закрытия лагерей Дадааб и Какума, находящихся на территории государства.

Соответствующее условие озвучил секретарь кабинета министров страны Фред Матианги на встрече с представителями УВКБ ООН. Он добавил, что в данном вопросе нет места для дальнейших переговоров.

Дадааб расположен на востоке Кении, в 70 километрах от границы Сомали и является крупнейшим образованием подобного рода. Фактически это три лагеря: Дагахали, Ифо и Хагадера, где по состоянию на июль 2020 года проживали более 218 тысяч человек.

Созданный в 1991 году, он приютил беженцев из Сомали, которые спасались в Кении от гражданской войны. Второй крупный поток переселенцев произошел в 2011 году, когда в соседнем государстве начался голод из-за сильнейшей засухи.

Какума и сопряженное с ним поселение Калобей несколько меньше — 196 тысяч жителей. Лагерь находится в северной части страны, неподалеку от границ Уганды и Южного Судана. Основан в 1992 году для тех же целей, что и Дадааб, но в силу географического положения также принимает беженцев из ближайших государств.

Требование закрыть лагеря выдвигается не впервые. Еще в 2016 году Кения предпринимала усилия, чтобы побудить население Дадааба вернуться домой. Однако сейчас в дело вмешалась политика.

Отношения между Могадишо и Найроби остаются крайне напряженными. Причиной послужил участок Индийского океана, на который претендуют сразу две восточноафриканские страны.

Кения требует немедленно закрыть центры временного содержания для беженцев из Сомали

Кения и Сомали настаивают на разных вариантах проведения границы, в связи с чем каждая из сторон считает своими почти 100 000 квадратных километров территории, в недрах которой скрываются запасы нефти и газа. Разработку месторождений не может потянуть ни одна из них. Между тем оба государства надеются продать права на добычу ресурсов сторонним компаниям.

История тянется с 2009 года. Однако 15 марта, за день до начала слушаний в Высшем суде Организации Объединенных Наций, Кения заявила, что выходит из спора.

Теперь, после выдвижения ультиматума УВКБ, у Найроби появился мощный козырь, который может повлиять на ход противостояния. Сомали не в состоянии обеспечить размещение более 200 000 человек разом, а значит, власти в Могадишо вынуждены идти на уступки.

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