Кения требует немедленно закрыть центры временного содержания для беженцев из Сомали

Найроби, 24 марта. Кения поставила ультиматум управлению ООН по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц (УВКБ). Местные власти требуют в двухнедельный срок разработать план окончательного закрытия лагерей Дадааб и Какума, находящихся на территории государства.

Соответствующее условие озвучил секретарь кабинета министров страны Фред Матианги на встрече с представителями УВКБ ООН. Он добавил, что в данном вопросе нет места для дальнейших переговоров.

"UNHCR has a 14-day ultimatum to have a road map on definite closure of Daadab and Kakuma refugee camps. No room for further negotiations". - Kenya's interior Cabinet Secretary (Minister) Fred Matiang'i.