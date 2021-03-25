Молодежная сборная России по футболу крупно обыграла Исландию на Евро-2021

Будапешт, 25 марта. Первый матч группового этапа Евро-2021 по футболу среди юношей закончился для российской сборной разгромной победой над Исландией со счетом 4:1.

Матч состоялся в Дьере на стадионе «Альцуфер». Обслуживала встречу бригада турецких арбитров во главе с Халилом Мелером.

Главным героем матча в составе российской команды стал нападающий Федор Чалов. На его счету гол и три результативные передачи. В составе сборной Исландии отличился Свейнн Гудьонсен.

Основная команда сборной России провела отборочный матч к ЧМ-2022 против команды Мальты в среду. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.