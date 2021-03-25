Студенты ЦАР передали слова поддержки президенту Туадера

Банги, 25 марта. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада встретился со студентами столичного университета. Политик решил лично передать послание молодежи президенту республики Фостен-Арканжу Туадера, говорится в официальном Facebook-аккаунте главы правительства.

«Возвращаясь вечером из рабочего кабинета, я остановился, чтобы пообщаться с участниками студенческой демонстрации около университета Банги. Я пообещал передать президенту послание, предназначенное для него», — написал Нгребада в соцсети.

Участники акции выразили поддержку лидеру страны и пожелали скорейшей победы над боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

На прошедших выборах в парламент премьер-министр ЦАР с заметным преимуществом обошел всех конкурентов в округе Боали. По его словам, это свидетельствует о широкой народной поддержке политического курса президента Туадера.

Правящая партия «Объединенные сердца» займет более трети мест в законодательной Ассамблее. Армия республики обеспечила безопасное голосование на 94% избирательных участков. Контрнаступление силовиков продолжается на всей территории страны, радикалы отступают к границам ЦАР с Чадом и Камеруном.