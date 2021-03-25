Певица Валерия оценила влияние гороскопов на супружескую жизнь

Москва, 25 марта. Певица Валерия посмеялась над гороскопами, напомнив, что со своим третьим супругом Иосифом Пригожиным она счастлива в браке уже почти 17 лет. Хотя, добавила артистка, бывают в семье и разногласия.

На своей странице в Instagram певица поинтересовалась у поклонников, верят ли они в гороскопы.

«Мы с мужем овны. Считается, что людям одного знака невозможно ужиться друг с другом. Что могу сказать? Нашу пару нельзя назвать идеальной, но пробовала с неовнами — получалось гораздо хуже. Если что, я в гороскопы не верю», — написала Валерия.

Певица воспитала троих детей от второго мужа, Александра Шульгина. Пригожин неоднократно подчеркивал в интервью, что считает их своими родными детьми. Старшая дочь Анна сейчас строит сольную карьеру. Младший сын Арсений и его супруга Лиана подарили певице первую внучку. Девочка Селин родилась в новогоднюю ночь.

Неделей ранее Валерия дала большое интервью, в котором подробно рассказала о своей семейной жизни. Рассуждая о семьях своих сыновей, певица подчеркнула, что считает себя хорошей свекровью, поскольку никогда «не лезет ни в чьи дела, никого не учит жить». А главное — она искренне любит обоих своих невесток.

По мнению звездной свекрови, ей повезло с невестками, поскольку обе девушки оказались хозяйственными, «будто из другого времени».