Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Певица Валерия оценила влияние гороскопов на супружескую жизнь

Певица Валерия оценила влияние гороскопов на супружескую жизнь

Москва, 25 марта. Певица Валерия посмеялась над гороскопами, напомнив, что со своим третьим супругом Иосифом Пригожиным она счастлива в браке уже почти 17 лет. Хотя, добавила артистка, бывают в семье и разногласия.

На своей странице в Instagram певица поинтересовалась у поклонников, верят ли они в гороскопы.

«Мы с мужем овны. Считается, что людям одного знака невозможно ужиться друг с другом. Что могу сказать? Нашу пару нельзя назвать идеальной, но пробовала с неовнами — получалось гораздо хуже. Если что, я в гороскопы не верю», — написала Валерия.

Певица Валерия оценила влияние гороскопов на супружескую жизнь

Певица воспитала троих детей от второго мужа, Александра Шульгина. Пригожин неоднократно подчеркивал в интервью, что считает их своими родными детьми. Старшая дочь Анна сейчас строит сольную карьеру. Младший сын Арсений и его супруга Лиана подарили певице первую внучку. Девочка Селин родилась в новогоднюю ночь.

Неделей ранее Валерия дала большое интервью, в котором подробно рассказала о своей семейной жизни. Рассуждая о семьях своих сыновей, певица подчеркнула, что считает себя хорошей свекровью, поскольку никогда «не лезет ни в чьи дела, никого не учит жить». А главное — она искренне любит обоих своих невесток.

По мнению звездной свекрови, ей повезло с невестками, поскольку обе девушки оказались хозяйственными, «будто из другого времени».

Новости партнеров