Премьер-министр ЦАР провел заседание правительства по вопросам безопасности

Банги, 25 марта. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел совещание с членами правительства по вопросам безопасности.

Кабинет министров составил поручения по защите граждан во время второго тура выборов в парламент, где он еще не проходил, для силовых ведомств. Также правительство поставило задачу армии и полиции обеспечить безопасность во время церемонии инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера, которая состоится 30 марта.

Министры выступили за укрепление военного сотрудничества с иностранными партнерами и продолжение контрнаступления на позиции боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

После курса обучения у российских инструкторов Вооруженные силы ЦАР ведут успешную борьбу с бандформированиями. За последние два месяца национальной армии удалось освободить более 30 городов.