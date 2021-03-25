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ЦАР

Армия ЦАР освободила деревню Бесан на западе страны

Армия ЦАР освободила деревню Бесан на западе страны

Банги, 25 марта. Армия ЦАР освободила деревню Бесан на западе страны, сообщает Twitter-аккаунт Centrafrique-Info.

«После суточного боя между боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» и центральноафриканскими военнослужащими в деревню Бесан, которая расположена на трассе Буар – Ним, в префектуре Нана-Мамбере, вернулся мир», — утверждают авторы издания.

Накануне правительственные силы атаковали позиции «Коалиции» в окрестностях города Буар, где радикалы грабили и убивали мирных жителей провинции. Бандиты запрещали медикам оказывать помощь пострадавшему населению. Гражданские вынужденно покинули дома и спрятались в джунглях.

Контрнаступление армии ЦАР, подготовленной российскими инструкторами, идет опережающими темпами. Ежедневно в СМИ публикуется информация о новых освобожденных городах и деревнях. Центральноафриканцы благодарят ВС республики за спасение от радикалов, большая часть страны уже вернулась к мирной жизни.

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