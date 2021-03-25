Банги, 25 марта. Армия ЦАР освободила деревню Бесан на западе страны, сообщает Twitter-аккаунт Centrafrique-Info.

«После суточного боя между боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» и центральноафриканскими военнослужащими в деревню Бесан, которая расположена на трассе Буар – Ним, в префектуре Нана-Мамбере, вернулся мир», — утверждают авторы издания.

#Centrafrique



Le calme est revenu au village #Bessan, sur l’axe Bouar – Niem, dans la préfecture de la Nana-Mambéré après une journée de combat entre les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement (#CPC) et les soldats #FACA. pic.twitter.com/Cjqj1mIFvA — Centrafrique-Info (@RCA_Info) March 25, 2021

Накануне правительственные силы атаковали позиции «Коалиции» в окрестностях города Буар, где радикалы грабили и убивали мирных жителей провинции. Бандиты запрещали медикам оказывать помощь пострадавшему населению. Гражданские вынужденно покинули дома и спрятались в джунглях.

Контрнаступление армии ЦАР, подготовленной российскими инструкторами, идет опережающими темпами. Ежедневно в СМИ публикуется информация о новых освобожденных городах и деревнях. Центральноафриканцы благодарят ВС республики за спасение от радикалов, большая часть страны уже вернулась к мирной жизни.