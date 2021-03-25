Армия ЦАР усилила меры безопасности в преддверии инаугурации президента

Банги, 25 марта. В столице ЦАР усилили меры безопасности в связи с предстоящей инаугурацией президента Фостен-Арканжа Туадера, которая состоится через пять дней.

В Банги ожидают прибытия большого числа иностранных гостей. Как сообщает автор издания Oubangui Фридолен Нгулу, только из России и Руанды могут прилететь более ста возможных инвесторов.

Ранее власти ЦАР отправили приглашения на церемонию инаугурации лидерам РФ, Франции и США. Однако официальные представители стран еще не подтвердили их участие в мероприятии.

Потенциальную угрозу проведению важного государственного события представляют не только бандформирования. Врачи республики зафиксировали рост количества заболевших коронавирусом. Поэтому торжественная церемония состоится в соответствии со всеми необходимыми эпидемиологическими ограничениями.

Большинство жителей Центральноафриканской республики проголосовали за кандидатуру Фостен-Арканжа Туадера во время президентских выборов в декабре прошлого года. Для политика это второй срок на посту главы государства. Он руководит страной с 2016 года. По законам ЦАР президент избирается каждые пять лет.