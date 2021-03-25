Политэксперт Де Кошко усомнился в укреплении связей России и Европы

Москва, 25 марта. Политический обозреватель, общественный деятель и журналист Дмитрий Де Кошко не предвидит улучшений в отношениях РФ и ЕС. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

Общественная служба новостей провела пресс-конференцию на тему «Россия и Евросоюз: врозь и навсегда?». На ней, помимо Де Кошко, выступили кандидат юридических наук Николай Топорнин и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Спикеры обсуждали политику ЕС по отношению к России, а также заявления представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ходе конференции Де Кошко усомнился в том, что Россия и ЕС смогут перейти от конфронтации к диалогу.

«Плохие отношения между РФ и ЕС развернулись на двух уровнях: на экономическом и на информационном, где развернулась основная война, которая проявляется в СМИ и определенной политической среде. Пропаганда русофобии играет свою негативную роль даже в лояльно настроенных к РФ странах», — рассказал эксперт.

Ранее Дмитрий Де Кошко выразил сожаления в связи с тем, что Европа не хочет развивать дружеские отношения с Россией.