Американец стал свидетелем купания дикого медведя в джакузи

Нашвилл, 25 марта. Бурый медведь пробрался на территорию загородного дома в Теннесси и искупался в горячем джакузи. За необычным инцидентом наблюдал американец Тодд Требони.

Мужчина поселился в коттедже во время отдыха. Он был в доме, когда на территории патио появился незваный гость. Медведь неспешно прошелся по перилам, после чего залез в джакузи с теплой водой.

«У нас здесь дикий медведь греется в джакузи», — заявил Требони.

Ранее туристы на Сахалине лицом к лицу встретились с диким медведем. Путешественники смогли уйти от хищника, не разозлив его, они не стали использовать «дудки» для отпугивания зверей.