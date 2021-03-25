Русский ученый выдвинул сразу четыре теории происхождения коронавируса

Женева, 25 марта. Член рабочей группы ВОЗ, профессор эпидемиологии Владимир Дедков сформулировал четыре наиболее вероятные гипотезы, как начиналась пандемия коронавирусной инфекции.

Объединенная группа ученых из Китая и других стран мира скоро представит в Женеве отчет о происхождении коронавируса, сообщает Associated Press. В отчете будут представлены четыре теории происхождения коронавируса, однако лишь одна из них выглядит достаточно убедительно.

Огромный отчет будет опубликован после долгих месяцев прений между американским и китайским правительствами по поводу природы пандемии. Все это время ученые блуждали в бесплодных поисках происхождения непосредственного самого патогена, забравшего более 2,7 миллиона жизней по всему миру. Пока неизвестна точная дата выхода документа. Его публикация была отложена в начале марта этого года, однако уже известно, что документ как ответит на некоторые вопросы, так и поднимет множество новых.

Свой первый взгляд на произошедшее в Ухане предложат десять эпидемиологов, специалистов по работе с данными и экспертов по продовольственной безопасности. Особое внимание будет уделено тому самому рынку, который многие считают источником заражения. Однако многие эксперты уже выразили сомнение в объективности отчета из-за якобы очевидного влияния правительства Китая на его итог.

Один из членов исследовательской группы, эпидемиолог и заместитель директора по исследованиям Санкт-Петербургского института имени Луи Пастера Владимир Дедков сформулировал четыре основных теории первого очага распространения инфекции. Впервые они были изложены на пресс-конференции в Китае в прошлом месяце. Дедков расположил варианты изначального источника инфекции в порядке убывания вероятности: от летучей мыши до животного-посредника, и от животного-посредника — к человеку; напрямую от летучей мыши к человеку; через зараженные замороженные пищевые продукты; в результате утечки из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Каждая из крупнейших сторон настаивает на своей версии происхождения вируса. И если русский ученый склоняется к версиям, связанным с летучей мышью, считая другие нежизнеспособными, а китайские специалисты склонны винить замороженные полуфабрикаты, то американская делегация, сформированная еще экс-президентом США Дональдом Трампом, продолжает настаивать на версии с утечкой патогена из лаборатории.

Как бы там ни было, все без исключения специалисты рабочей группы сходятся во мнении, что установление источника патогена — только первый шаг на пути к пониманию того, что случилось с человечеством за последний год. Ранее Федеральное агентство новостей в серии аналитических материалов «Биология войны» предлагало свою версию происхождения пандемии коронавирусной инфекции и определяло, какая из стран земного шара больше всего выиграла от глобальной истерии.