Байден хочет повторно избираться на пост президента США

Вашингтон, 25 марта. Действующий глава Белого дома Джозеф Байден примет участие в будущих выборах президента США, которые запланированы на 2024 год.

О своем намерении политик заявил в рамках первой публичной пресс-конференции. Если демократ проиграет по числу голосов, будет избран 47-й американский лидер. По результатам выборов, прошедших осенью прошлого года, Байден одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — уточнил президент США.

Бывший советник экс-главы государства Стивен Миллер ранее отметил, что систематические «оплошности» Байдена показывают противникам его слабости. По его словам, мировое сообщество с иронией наблюдает за президентом США, который «не может дать интервью по софтболу без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице».