Чудом выживший после падения с высоты актер «Папиных дочек» рассказал об угрозах

Москва, 25 марта. Актер Михаил Казаков чудом остался жив после падения с 12-метровой высоты прошлым летом. Артист подозревает, что это мог быть и не несчастный случай, поскольку в последнее время начал получать письма с угрозами.

Звезда сериала «Папины дочки», исполнивший в картине роль Полежайкина, теперь передвигается на костылях и испытывает сильные боли. После падения врачи диагностировали у него 22 компрессионных перелома обеих ног. Актер перенес ряд сложных операций и долгое время передвигался в инвалидном кресле.

Происшествие случилось во время осмотра локации для съемок. Казаков взбирался на высоту по пожарной лестнице, оступился и рухнул вниз. Спустя некоторое время актер начал получать угрозы в свой адрес. Теперь он предполагает, что несчастный случай мог и не быть таковым.

«Получал электронные письма: «Ну вот, в конце концов, ты ноги и сломал. Скоро и позвоночник сломаю», — рассказал экранный Полежайкин в эфире программы «На самом деле».

Подозрения пали на Виталия Елисова, с чьей супругой Юлией актер близко дружит. По мнению Казакова, мужчина сильно ревнует жену к нему.

«Он с чего-то решил, что их дочь — от меня. Несколько лет я его не видел вообще, и тут он случайно появляется то около моего дома, то где-то в магазине... Хочу выяснить почему. С его женой мы периодически общаемся, кофе попить максимум можем», — возмутился Казаков.

Елисов отрицает все обвинения, хоть и признался, что негативно относится к актеру.

«Ног я ему не ломал. Видимо, судьба наказала. Для него жизнь — кино, а для меня — нет», — подчеркнул он.

Он сообщил, что Юлия, когда еще была его девушкой, рассказывала ему о Михаиле. По ее словам, какое-то время они встречались. И когда актер женился на другой, Юлия сразу же согласилась на предложение руки и сердца Елисова, хоть раньше и отказывала ему.

«Я эти события связываю. Мы назначали свадьбу, заказывали ресторан, но она все время переносила даты. Думаю, она просто ждала ответа от Михаила», — выразил свое мнение соперник актера.

Ситуацию разъяснил эксперт шоу «На самом деле», полиграфолог Роман Устюжанин. По его словам, Юлия не изменяла супругу и абсолютно уверена, что отец ее ребенка Елисов. Развеял эксперт и опасения Михаила, сообщив, что Елисов не имеет никакого отношения к несчастному случаю.