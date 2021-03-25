Путин процитировал Толстого и Гете, говоря о культуре

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.

Российский лидер отметил большую роль культуры в становлении молодежи в современном обществе. Именно через призму искусства новое поколение может узнать о своих предшественниках. Президент также отдельно отметил тему новаторства. По его словам, это не отрицание прошлого, а его развитие.

Еще одним приятным сюрпризом для участников конференции стали слова классических писателей Льва Толстого и Иоанна фон Гете, которых процитировал Владимир Путин:

«Гете сказал как-то: «Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала». Это во многом справедливо. Но приведу и слова русского классика Льва Толстого, который адресовал молодым такой наказ: «Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества». И это также справедливо», — добавил президент.

Во время конференции к президенту обратился пианист Олег Аккуратов. Он заметил, что сейчас на музыкальных конкурсах звучат только англоязычные музыкальные произведения. Музыкант уверен, что стране не хватает русскоязычных конкурсов. Владимир Путин принял предложение и поручил администрации и кабмину предоставить предложения по проведению важного мероприятия.

В этот же день Владимир Путин высказался о негативном изображении советской власти в кинематографе.