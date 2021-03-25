МИД Эфиопии заверил Египет и Судан в безопасности плотины «Возрождение»



Аддис-Абеба, 25 марта. Эфиопия не нанесет вреда интересам Египта и Судана строительством плотины «Возрождение» (GERD). Об этом заявил министр иностранных дел африканской республики Демеке Меконнен.

Дипломат подчеркнул, что эфиопы имеют законное право пользоваться водными ресурсами Нила. Такой же тезис Меконнен отстаивал на недавних переговорах с послом США.

Накануне президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси сообщил о необходимости заключения соглашения о правилах заполнения водохранилища и эксплуатации плотины «Возрождение». По словам ас-Сиси, любые односторонние шаги в этом деле игнорируют основные права народов, проживающих на берегах Нила.

Правительство Судана предупредило граждан о внесении поправок в график работы плотин Джебель и Эр-Росайрес для соблюдения необходимых мер предосторожности во время второго этапа заполнения дамбы «Возрождение».

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед рассчитывает на проведение процедуры в июле 2022 года. В обращении к парламенту государства политик подчеркнул невозможность пропуска следующего сезона дождей из-за финансовых потерь.

Строительство плотины сулит Аддис-Абебе обеспечение всей страны электричеством, а также заработок от экспорта электроэнергии за границу. Водохранилище станет туристическим объектом и водоемом для промышленного лова рыбы. ГЭС свяжет две части государства в качестве моста.

Каир и Хартум опасаются, что проект приведет к обмелению Нила. Для стран, зависимых от ирригации полей речной водой, это существенная угроза. Стороны не могут прийти к устраивающему всех соглашению, привлекая для посредничества международных партнеров.