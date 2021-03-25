Алжирские партии призвали изменить дату проведения парламентских выборов

Алжир, 25 марта. Политические партии республики требуют перенести дату парламентских выборов.

«Фронт справедливости и развития» и другие независимые фракции выступили против проведения голосования в законодательные органы власти 12 июня 2021 года. По их словам, кандидаты не успеют собрать подписи, необходимые для выдвижения.

Представитель партии Лахдар бин Халаф заявил, что Высшая избирательная комиссия терпит «провал», а из-за технических задержек участники не могут пройти все регистрационные мероприятия.

Так, в некоторые участки бланки доставили на 15 дней позже, чем обещали. При этом каждая фракция должна собрать 25 000 подписей в 23 штатах.

Правительство Алжира проигнорировало призыв о переносе парламентских выборов. Независимые партии возмущены поведением властей, так как изменение даты мероприятия имеет законное обоснование.

Президент Абдельмаджид Теббун ранее поменял процесс проведения голосования в законодательный орган и снизил количество депутатов с 462 до 407 человек.