Бывший президент Молдавии назвал Путина миротворцем

Кишинев, 25 марта. Экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил резкие выпады президента США Джо Байдена в адрес РФ и ее лидера Владимира Путина.

Об этом молдавский политик рассказал в эфире телеканала NTV Moldova. По мнению Додона, Владимир Путин внес значительный вклад в современную политику, поэтому антироссийские заявления демократа Джо Байдена выглядят странно, убежден экс-президент Молдавии.

«Когда даются такие оценки, это, как минимум, странно. <...> Не буду сейчас давать оценки американцам — эксперты говорили о том, что они делали, делают, как лезут везде и получили ответку — протесты в Капитолии. Демократия, которую они сеют везде, «вернулась домой», — считает молдавский политик.

Игорь Додон уверен, что Владимир Путин войдет в историю как миротворец за его грамотные действия в Сирии и Нагорном Карабахе.

«Я считаю, что он достоин звания миротворца на своем веку. Не потому, что он мой знакомый. Это реальность. А то, что кто-то делает, чтобы показать себя геополитически более сильным — сильный лидер никогда не опустится до таких высказываний», — сказал Игорь Додон.

Ранее сообщалось, что дипломатический представитель Кишинева в РФ Владимир Головатюк может стать премьер-министром Молдавии.