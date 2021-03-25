Террористический треугольник: как боевики устроили хаос на границе трех стран Сахеля

С начала текущего года на стыке трех государств — Мали, Нигера и Буркина-Фасо — растет террористическая угроза. Страдают прежде всего мирные жители. Однако это не отменяет того факта, что среди местного населения находятся и те, кто поддерживает боевиков.

Долгое время страны Сахеля не справлялись с вооруженными группировками самостоятельно. Тогда на помощь пришли Франция, США и миротворцы ООН. Однако переход конфликта в трансграничный статус никак не повлиял на ситуацию.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как приграничные районы трех государств стали вотчиной террористов.

Террор без границ

Власти Мали и Нигера с разницей в неделю объявили общенациональный траур по жертвам атак террористов.

Для первой страны трагедия произошла 15 марта. В приграничный город Тессит на пикапах и мотоциклах прибыло около сотни боевиков. Они открыли пулеметный огонь по блокпосту малийской армии. По официальным данным, погибли 33 военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Тем не менее это количество жертв не идет ни в какое сравнение с масштабами теракта в деревнях Интазаене, Бакорат и Вистане на западе Нигера. По сообщениям очевидцев, радикалы заезжали в населенные пункты на мотоциклах и прямо на ходу расстреливали первых попавшихся людей. В результате погибло не менее 137 мирных жителей.

Аналогичное нападение произошло неделей ранее в районе города Тиллабери. Там жертвами боевиков стали 66 человек. Эти атаки, и не только они, сконцентрированы в пределах одного района, где сходятся границы Буркина-Фасо, Нигера и Мали. За всеми стоит группировка «Джамаат Нусра аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM), известная также как «Нусрат аль-Ислам», относящая себя к «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Изначально радикальные исламисты действовали в основном в центральной части Мали. На помощь местным вооруженным силам пришли Франция и миротворческий контингент ООН (МИНУСМА). Тогда JNIM понесла ощутимые потери.

В конце прошлого года силовики ликвидировали главаря группировки Ба Аг Муссу. Казалось, что наметился переломный момент в противостоянии, но с первых дней 2021 года террористы дали понять, что до победы над экстремизмом далеко.

Боевики JNIM сменили тактику: их первоочередной целью стал захват оружия и других боевых трофеев. Террористы даже не считались с потерями и шли на суицидальные акции, чтобы добыть несколько пулеметов и боеприпасы.

Главные автодороги Мали в целом контролировались французами и миротворцами. Нападать в этих местах с минимальными потерями можно разве что из хорошо организованных засад.

Меньшую опасность для вооруженных группировок представляли базы и блокпосты малийской армии, расположенные в удаленных районах. Таким образом, боевики начали смещаться ближе к границам с Нигером и Буркина-Фасо. До этого радикалы совершали нападения на территории соседних государств, а после перегруппировки сил облюбовали приграничные районы трех стран.

Провал военной операции

Террористам противостоят не только национальные армии Мали, Нигера и Буркина-Фасо, но и пятитысячный французский контингент, действующий на территории трех стран в рамках операции «Бархан», 15 тыс. солдат и полицейских МИНУСМА, а также до 1 тыс. военных инструкторов из европейской миссии EUTM.

Может показаться, что привлеченных сил достаточно для ликвидации бандформирований, в рядах которых, по разным оценкам, состоит около 3 тыс. человек. Однако количественное превосходство и качество вооружения нивелирует разобщенность участников антитеррористической коалиции.

Транснациональный характер конфликта не позволяет местным армиям действовать вне территорий своих стран. Немаловажной причиной неудач является слабая выучка личного состава, а также низкий уровень снабжения. В силу мандата ООН миротворцы заняты в первую очередь охраной населения и важных объектов.

Таким образом, самым боеспособным является французский контингент. Однако на данный момент его недостаточно для зачистки столь обширной территории. Тем более что террористические группировки отличаются высокой мобильностью: они приезжают на мотоциклах в отдаленные поселения, совершают там преступления, а делить добычу отправляются в соседние страны.

В решении проблемы помогла бы более активная роль военной авиации, но Франция не может себе позволить увеличить и без того немалые расходы на содержание войск. Помимо этого, в Париже прекрасно помнят о трагедии в ноябре 2019 года, когда во время операции против боевиков на границе с Буркина-Фасо и Нигером столкнулись два вертолета. Тогда погибли 13 французских военнослужащих.

Возможно, в скором времени небольшую помощь союзнику по НАТО окажут американцы. В Нигере расположена база ЦРУ, где недавно заметили появление ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Этот летательный аппарат способен «дежурить» в воздухе на протяжении суток и преодолевать огромные расстояния, что явно принесло бы пользу в нейтрализации высоко мобильных бандформирований.

[ ???????? ÉTATS-UNIS | ???????? NIGER ]



????Pour la 1ère fois un drone MQ-9 Reaper a été repéré dans la base aérienne de la CIA à Dirkou au Niger. La piste d'atterrissage de la base est également en cours d'extension. pic.twitter.com/YR0YMUuHPC — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) March 8, 2021

Война без конца

Хотя главными жертвами террористов «Нусрат аль-Ислам» становятся мирные жители, именно местное население является основной опорой для группировки. На это влияют религиозный и этнический факторы. Некоторые отряды боевиков организованы на племенной основе, что позволяет им четко провести грань между теми, кого трогать нельзя, а кого можно безжалостно истреблять и грабить.

Например, 17 марта бандиты остановили людей в районе города Бани Бангу в Нигере. Гражданские возвращались домой с ярмарки. Радикалы поделили их на две группы. В одной оказались только представители общины Зерма. Всех расстреляли. Остальных пленников, оказавшихся во второй части, отпустили невредимыми.

Приток рекрутов террористы получают и от просто недовольных социально-экономическим положением граждан стран Сахеля. Нищета, голод и отсутствие перспектив толкают их на заработки, будь то нелегальная добыча ценных ресурсов, браконьерство или терроризм.

По мнению людей, местные власти мешают их обогащению, отдавая разработку природных богатств Африки европейским компаниям. Последние иначе как с образом колониалистов не ассоциируются.

Сложилась патовая ситуация: для ликвидации «Нусрат аль-Ислам» требуются значительные военные и материальные затраты, но ни одна из стран не готова их выделять. Да и единственной победы над боевиками мало, потому как общая социальная обстановка в регионе Сахеля играет на руку террористам. На смену JNIM придут новые радикалы.

Боевики в свою очередь не могут расширить зону влияния, так как у них не хватает человеческого ресурса. Все, что им остается — совершать теракты, диверсии и грабежи в пределах трехграничной зоны. Местному населению фактически предоставлено два варианта — встать на сторону радикальных исламистов или покинуть родные края.





1 Организация запрещена на территории РФ.