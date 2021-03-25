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ЦАР

Избирательная комиссия ЦАР опубликовала предварительный состав будущего парламента

Избирательная комиссия ЦАР опубликовала предварительный состав будущего парламента
Банги, 25 марта. Национальная избирательная комиссия ЦАР (ANE) обнародовала предварительный список депутатов, победивших во втором туре парламентских выборов. В ближайшее время Конституционный суд республики вынесет окончательный вердикт по составу законодательной ассамблеи.

Наибольшее представительство в парламенте получила правящая партия президента Фостен-Арканжа Туадера «Объединенные сердца» (MCU) — 25 депутатов или 35% от общего числа мест. Среди избранных депутатов от MCU числится премьер-министр страны Фирмен Нгребада. Его кандидатуру поддержали жители округа Боали. Глава правительства считает результаты голосования маркером широкой общественной поддержки курса реформ лидера государства.

Избирательная комиссия ЦАР опубликовала предварительный состав будущего парламента

С заметным отставанием от MCU идет «Движение за освобождение центральноафриканского народа» (MLPC) с бывшим премьером Мартеном Зигеле во главе — всего 7 депутатов или 10% мест в ассамблее.

Аналогичный результат у партии KWA-NA-KWA (KNK), основателем которой является экс-президент Франсуа Бозизе, ныне возглавляющий конгломерат группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Выборы прошли в соответствии с демократическими принципами. Об этом говорит большое количество независимых кандидатов — 21, а также количество представленных в парламенте партий — 19.  

Наблюдатели от всех политических сил следили за прозрачностью голосования и точностью подсчета бюллетеней. Армия ЦАР обеспечила безопасную работу 94% территориальных избирательных участков. Это демонстрирует существенный прогресс по сравнению с первым туром парламентских выборов в декабре прошлого года, когда подконтрольные Бозизе боевики попытались сорвать электоральный процесс.

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