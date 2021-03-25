Избирательная комиссия ЦАР опубликовала предварительный состав будущего парламента



Банги, 25 марта. Национальная избирательная комиссия ЦАР (ANE) обнародовала предварительный список депутатов, победивших во втором туре парламентских выборов. В ближайшее время Конституционный суд республики вынесет окончательный вердикт по составу законодательной ассамблеи.

Наибольшее представительство в парламенте получила правящая партия президента Фостен-Арканжа Туадера «Объединенные сердца» (MCU) — 25 депутатов или 35% от общего числа мест. Среди избранных депутатов от MCU числится премьер-министр страны Фирмен Нгребада. Его кандидатуру поддержали жители округа Боали. Глава правительства считает результаты голосования маркером широкой общественной поддержки курса реформ лидера государства.

С заметным отставанием от MCU идет «Движение за освобождение центральноафриканского народа» (MLPC) с бывшим премьером Мартеном Зигеле во главе — всего 7 депутатов или 10% мест в ассамблее.

Аналогичный результат у партии KWA-NA-KWA (KNK), основателем которой является экс-президент Франсуа Бозизе, ныне возглавляющий конгломерат группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Выборы прошли в соответствии с демократическими принципами. Об этом говорит большое количество независимых кандидатов — 21, а также количество представленных в парламенте партий — 19.

Наблюдатели от всех политических сил следили за прозрачностью голосования и точностью подсчета бюллетеней. Армия ЦАР обеспечила безопасную работу 94% территориальных избирательных участков. Это демонстрирует существенный прогресс по сравнению с первым туром парламентских выборов в декабре прошлого года, когда подконтрольные Бозизе боевики попытались сорвать электоральный процесс.