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Очередной «ляп» Байдена вынудил главу аппарата Белого дома выпроводить журналистов

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Очередной «ляп» Байдена вынудил главу аппарата Белого дома выпроводить журналистов

Вашингтон, 25 марта. Журналистов попросили уйти с пресс-конференции после того, как президент США Джо Байден в очередной раз допустил оплошность. Об этом пишут СМИ.

Американский лидер провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис и несколькими чиновниками. Мероприятие, на котором обсуждался вопрос миграции, проходило в присутствии журналистов.

В определенный момент Байден сказал о необходимости «приступить к делу», потом замялся и обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клейну.

«А... Рон, к кому я должен обратиться?» — поинтересовался президент США.

Очередной «ляп» главы государства вынудил Клейна выпроводить журналистов, которым он сказал, что дальнейшее обсуждение состоится без СМИ. Позднее выяснилось, что Байден поручил решить миграционный кризис вице-президенту Харрис.

Ранее политолог Дмитрий Родионов выразил сомнение, что Джо Байден способен управлять государством. По его словам, глава Белого дома может спутать красную кнопку с вызовом пиццы.

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