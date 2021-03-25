Ищенко раскрыл будущий сценарий распада Украины

Киев, 25 марта. Украина движется к возможному расколу на территориальные экономические комплексы, считает политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что во главе субъектов находятся мэры и региональные элиты. К крупным центрам можно отнести Харьков, Одессу, Запорожье, Днепр, Львов и Киев. Именно эти города могут стать центрами таких территориальных объединений. При этом убыточные сельскохозяйственные регионы попросту не будут нужны «новой власти».

Значительная часть элиты уже подчиняется непосредственно своим лидерам, не учитывая вышестоящее начальство, восседающее в Киеве. С другой стороны, правительство может установить полицейскую диктатуру. Такой силой обладает глава украинского МВД Арсен Аваков. Но сразу же назревает вопрос: насколько велик потенциал, потому что сегодня министр не сможет контролировать такую большую структуру. Не стоит забывать и о местных батальонах, которые приписывают региональным элитам. Все это ведет к будущему распаду Украины, подытожил политолог.

Ищенко недавно заявил, что считает украинскую экономику недееспособной. Он предрек стране катастрофические результаты кризиса.