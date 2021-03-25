Багдасаров назвал политических провокаторов главной угрозой России

Москва, 25 марта. Наибольшую угрозу России представляют политические провокаторы, а не ядерное оружие США. Об этом заявил глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт отметил, что в настоящее время США пытаются оказывать давление на Россию, которая становится великой мировой державой. При этом наличие ядерного оружия защищает Россию от физического уничтожения со стороны США, однако военная мощь не поможет Москве в противостоянии с Вашингтоном, так как американская сторона обладает экономическим и финансовым преимуществом.

Багдасаров напомнил, что СССР обладал ядерным оружием и мощнейшей армией, однако это не помогло. Он отметил, что Вашингтону удалось разрушить Советский Союз изнутри, поэтому российское руководство должно помнить об этом.

По его словам, в настоящее время главным врагом России являются политические провокаторы и внутренние предатели. Он также обратил внимание на то, что Запад планомерно пытается формировать у нынешней молодежи ненависть к стране, правительству, убеждая, что «Запад хороший, а во всем виновата Россия и ее руководство».

«Если мы будем продолжать смотреть, как некоторые политические лидеры по-прежнему призывают чуть ли не к мятежу и на это со стороны властей ноль эмоций, то никакое ядерное оружие нам не поможет», — сказал Багдасаров .

Ранее российский журналист Владимир Соловьев заявил, что США готовили для России «югославский сценарий» однако наличие ядерного оружия вынудило Вашингтон отказаться от подобных планов.