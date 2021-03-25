Казахстанский астролог предсказал ослабление доллара и евро в 2021 году

Нур-Султан, 25 марта. Могущество США будет слабеть, вместе с чем курсы американской и европейской валют начнут падать. Так считает казахстанский психотерапевт и астролог Ерлан Мукашев.

В связи с этим он рекомендует инвесторам и предпринимателям обратить внимание на валюты восточных стран — Китая, Японии и Сингапура. В целом, в течение этого года курсы валют будут сохранять относительную стабильность, ожидает эксперт. По его мнению, ситуация может лишь незначительно поменяться в апреле или мае.

Мукашев также предсказал грядущие перемены, ожидающие крупнейшие страны мира в этом году. По словам астролога, в России серьезных изменений не предвидится.

Аналогичный прогноз он дает и по Соединенным Штатам, несмотря на то, что экономические позиции государства ослабнут. За лидерство на мировой арене активно будет бороться Китай, однако пока без выдающихся успехов, добавил Мукашев.

Ключевыми факторами снижения отечественной валюты являются санкционная риторика со стороны США и нефтяные котировки. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.