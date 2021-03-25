Омбудсмен по правам ребенка высказалась в пользу создания единой системы учета детей

Москва, 25 марта. Государство может уменьшить количество «детей-невидимок» в стране путем создания единой системы учета. Об этом высказалась омбудсмен по правам ребенка Московской области.

Уголовное дело возбуждено против жительницы Подмосковья по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Полиция обнаружила в ее доме истощенного малолетнего ребенка. Также у малышки есть старшая сестра, которую отписали от школы в Москве, сославшись на переезд в Талдомский район, где у семьи был построен новый дом. Однако в новую школу девочка так и не устроилась, оставшись на уровне двух классов образования.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в интервью корреспонденту ФАН заявила, что одна из причин случившегося заключается в отсутствии единой государственной системы учета детей. По словам омбудсмена, данной ситуации можно было избежать, если бы государство обязывало родителей регистрировать детей по месту их реального пребывания.

В качестве примера Мишонова привела советскую систему, по которой школа, покидаемая ребенком, должна была получить подтверждение от школы, в которую он переходил.

В настоящее время полиция занимается поиском родственников, которые могли бы взять девочек к себе.

Ранее ФАН писал об издевательствах над 11-летним мальчиком, которые спровоцировали проверку петербургских школ на наличие социально-опасных детей.