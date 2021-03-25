Почти 60% старшеклассников не замечают деструктивного влияния соцсетей

Москва, 25 марта. В СК члены консультативного совета обсудили профилактику преступлений среди детей. Одной из ключевых тем стала активность в соцсетях подростков 14-17 лет.

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что 89% несовершеннолетних указанной возрастной категории каждый день посещают соцсети. Из них 58% не замечают деструктивного влияния, которое исходит из контента на ресурсах. В ходе заседания отмечен недостаточный уровень осведомленности старшеклассников о существовании и деятельности опасных пабликов и пропаганде негативного контента.

Представитель соцсети «ВКонтакте» Зера Черешнева подчеркнула, что нередко интерес детей к такого рода интернет-сервисам обусловлен желанием заниматься блогерством. Часто подростки расценивают ведение деятельности в соцсети как возможность хорошо зарабатывать. Черешнева указала на тот факт, что многие школьники хотят не просто разбогатеть, но и обеспечивать родителей.

По мнению представителя, необходимо активизировать работу с такой категорией пользователей как «лидеры мнений». Они способны эффективно доносить до несовершеннолетних ту информацию, которая бы позитивно влияла на умы молодежи.

Социальные сети нередко помогают правоохранителям предотвращать преступления. Студент сочинского лицея планировал устроить кровавую акцию. Юноша делал публикации на своей странице «ВКонтакте», где рассказывал о намерениях и подготовке к теракту, сообщал ФАН.