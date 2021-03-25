

Банги, 25 марта. В освобожденных от боевиков городах Центральноафриканской Республики восстанавливается мирная жизнь, возобновляются торговля и развитие инфраструктуры. Люди благодарят власти, армию, российских инструкторов и союзников из Руанды за возвращение стабильности.

«На рынке Борну торговцы безмерно рады тому, что больше не платят дань вооруженным группировкам», — рассказывает гражданин Бамбари Нестор Янгере.

Пастор Готье Канбанда, проживающий в Бангасу на востоке страны, сообщает о бегстве боевиков и выражает надежду, что в скором времени все регионы ЦАР станут абсолютно безопасны.

Трасса Банги — Белоко уже освобождена военнослужащими, по ней осуществляется регулярное движение коммерческого транспорта.

«Спецоперации армии привели к возобновлению перевозок по дороге. Мы едем без страха благодаря патрулированию трассы военнослужащими», — подчеркивает Натали, представительница одного из перевозчиков города Буар.

Подразделения вооруженных сил ЦАР, обученные российскими инструкторами, ведут успешное контрнаступление на группировки боевиков. Силовики освободили уже более 80% территории республики.