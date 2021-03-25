Полковник МВД в Брянске получил 9,5 лет колонии строгого режима за взятку

Брянск, 25 марта. Советский районный суд приговорил экс-полковника МВД Сергея Артемова к девяти с половиной годам исправительной колонии строгого режима за получение крупной взятки.

Следствие установило, что преступление с участием трех высокопоставленных чинов было совершено в 2019 году. Кроме Артемова, в коррупционном деле оказались замешаны начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД по региону и оперуполномоченный УЭБиПК.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД выяснили, что злоумышленники пообещали закрыть уголовное дело местного жителя в обмен на вознаграждение в размере 5 млн рублей.

По решению суда бывший оперуполномоченный отправится за решетку на восемь с половиной лет. Также коррупционеры лишились специальных званий и обязаны будут выплатить штрафы по 5 млн рублей.

Суд вынес приговор бывшему руководителю УФМС по Республике Дагестан Раджабу Абдулатипову, обвиняемому в получении крупной взятки и мошенничестве, сообщал ФАН.