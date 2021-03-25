Политолог рассказал, как заседания НАТО превратились в состязания в русофобии

Москва, 25 марта. Саммит НАТО превращается в «пятиминутку ненависти» к России, как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом заявил политолог Дмитрий Куликов.

Своим наблюдением политолог поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Куликов отметил, что заседания НАТО все больше похожи на описанные в романе «пятиминутки ненависти» и для членов Альянса они превратились в соревнование, у кого будет больше «истерической пены».

«Пены, выпученных глаз, и кто больше продемонстрирует ненависть к России», — пояснил Куликов.

Политолог заметил, что 25 марта состоится «вторая серия» пятиминутки, на этот раз на заседании будет и президент США Джо Байден, который посетит собрание, чтобы лично оценить степень искренности истерики и ненависти к Москве у своих союзников.

Предыдущий саммит НАТО, который состоялся 24 марта, генсек Йенс Столтенберг открыл заявлением, в котором почти традиционно отметил, что странам-союзницам следует призвать Москву к ответу за «репрессии к мирным демонстрантам». К этой широкой категории в Альянсе относят всех, кто поддерживает НАТО.

Ранее на определенное сходство сюжета знаменитой антиутопии Оруэлла и происходящего с демократическим строем в США указал публицист и политконсультант Анатолий Вассерман.

«Большому брату» тем временем припомнили, что он яро выступал в 1999 году за авиаудар по Белграду. Как указал сайт 360.tv.ru, пока в Сербии шла церемония 22-й годовщины с даты бомбардировок НАТО, в социальных сетях распространилась видеозапись раннего выступления Байдена.