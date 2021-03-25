Подмосковье и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам

Москва, 25 марта. Рейтинг лучших альтернатив южным курортам по санаторному отдыху возглавили Подмосковье и Алтай. Краснодарский край, Крым и Кавминводы исключили из списка.

В топ-5 санаторного отдыха по программе кешбэка оказались также Татарстан, Тюменская область и Карелия. Рейтинг составил сервис «ТурСтат» со ссылкой на портал «Санатории-России.рф».

Самые низкие цены зафиксированы в санаториях Татарстана, дороже всего оздоровление обойдется в Ленинградской области, которая вошла в десятку лидеров, и Алтайском крае. За проживание, питание и оздоровление придется заплатить более 4 тыс. рублей за человека в сутки. За отдых и лечение в санаториях Подмосковья туристы отдадут в среднем по 3120 рублей с человека в сутки.

Очередной этап туристического кешбэка стартовал в России в ночь на 18 марта. Приобрести путевки можно с выездом до 30 июня 2021 года. Условия участия в программе кешбэка остались такими же, как в прошлом году, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.