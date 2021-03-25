Астраханские спасатели нашли в завалах дома труп мужчины

Астрахань, 25 марта. Житель города погиб во время работ по демонтажу жилого строения в Ленинском районе. СК организовал проверку.

Одноэтажный жилой дом, расположенный на Валдайской улице, обрушился в населенном пункте. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили под завалами тело человека, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Сотрудники местного отделения Следственного комитета начали проверку всех деталей трагедии. Они уже установили, что погибший мужчина работал вместе с бригадой мастеров по демонтированию элементов конструкции строения. Вскоре правоохранители примут процессуальное решение по факту произошедшего.

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