Помолодевший внешний вид Галкина озадачил Николая Баскова

Москва, 25 марта. Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram новое фото. Снимок жизнерадостного артиста сильно удивил певца Николая Баскова.

Шоумен поделился с поклонниками селфи. На снимке он позирует в яркой желтой футболке и красной повязке на голове. На лице супруга звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой легкая улыбка.

«Съемки полным ходом!» — подписал фото 44-летний комик.

Поклонники пришли в восторг от свежего снимка артиста. Ему сделали сотни комплиментов, а запись собрала более 83 тысяч лайков.

Не обошли стороной публикацию и коллеги по цеху. Многие отметили, что артист превосходно выглядит. А Баскова и вовсе озадачил внешний вид помолодевшего юмориста.

«Что ты ешь и пьешь?» — задал Басков важный вопрос артисту.

Галкин предложил звезде сцены посмотреть его «сторис». Там Галкин делится секретом молодости: на кадрах он с наслаждением ест домашнюю еду.

Максим Галкин регулярно публикует в соцсети кадры из личной жизни. На днях он разместил видео, на котором показал, как проводит субботний день со своими наследниками — Гарри и Лизой. Артист сделал для своих чад сюрприз, осыпав их мармеладом с игрушкой.