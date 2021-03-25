Суд арестовал руководителя тургруппы, попавшей под снежный завал в Хибинах

Мурманск, 25 марта. Ленинский районный суд города отправил под стражу руководителя туристической группы. Люди попали под снежный завал в Хибинах, в результате чего погиб ребенок.

Трагический инцидент произошел в 10 километрах от станции Имандра 22 марта. Снежный карниз обрушился на тургруппу, в составе которой были дети. Под завалами оказалась девочка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Руководитель турпохода стал фигурантом уголовного дела, его задержали. Следствие считает, что перед выходом детей на маршрут, не были учтены сложный рельеф местности, состояние и высота снежного покрова. В группе лыжников из Петербурга, которые направились в Хибины, было 16 человек, из них 13 — дети в возрасте от 10 до 15 лет, сообщал ФАН.