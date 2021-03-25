Политолог Дзермант назвал ответ Владимира Путина президенту США остроумным

Минск, 25 марта. Белорусский политолог Алексей Дзермант отреагировал на антироссийские высказывания президента США Джо Байдена.

По мнению эксперта, Россия и Америка должны развивать отношения в различных направлениях. Это будет достойным ответом президента РФ Владимира Путина на выпад демократа Байдена. Политолог считает, что Путин остроумно отреагировал на слова главы Белого дома, пригласив его на открытый разговор в прямом эфире. Он уверен, что Джо Байден никогда бы не согласился на дебаты с Путиным, так как знал, что проиграет.

«Естественно, никаких дебатов не будет, время не то, и все прекрасно понимают, что «сонный Джо» их, скорее всего, проиграет. Но это тоже отражение «духа времени». А время, надо признать, странное. О чем свидетельствует его дух? О непредсказуемости, отсутствии четкого понимания пределов допустимого», — заявил Дзермант.

Белорусский политолог полагает, что хамство Джо Байдена выгодно Москве и Минску. На фоне таких заявлений два государства могут усилить интеграцию военно-политического блока.

Алексей Дзермант напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Китае предложил создать коалицию стран, не согласных с Западом. Белоруссия также может стать партнером РФ и КНР в этом вопросе, убежден эксперт.

Ранее сообщалось, что Дзермант рассказал, кто призывает запретить русский язык в Белоруссии.