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Политолог Дзермант назвал ответ Владимира Путина президенту США остроумным

Политолог Дзермант назвал ответ Владимира Путина президенту США остроумным

Минск, 25 марта. Белорусский политолог Алексей Дзермант отреагировал на антироссийские высказывания президента США Джо Байдена.

По мнению эксперта, Россия и Америка должны развивать отношения в различных направлениях. Это будет достойным ответом президента РФ Владимира Путина на выпад демократа Байдена. Политолог считает, что Путин остроумно отреагировал на слова главы Белого дома, пригласив его на открытый разговор в прямом эфире. Он уверен, что Джо Байден никогда бы не согласился на дебаты с Путиным, так как знал, что проиграет.

«Естественно, никаких дебатов не будет, время не то, и все прекрасно понимают, что «сонный Джо» их, скорее всего, проиграет. Но это тоже отражение «духа времени». А время, надо признать, странное. О чем свидетельствует его дух? О непредсказуемости, отсутствии четкого понимания пределов допустимого», — заявил Дзермант.

Белорусский политолог полагает, что хамство Джо Байдена выгодно Москве и Минску. На фоне таких заявлений два государства могут усилить интеграцию военно-политического блока.

Алексей Дзермант напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Китае предложил создать коалицию стран, не согласных с Западом. Белоруссия также может стать партнером РФ и КНР в этом вопросе, убежден эксперт.

Ранее сообщалось, что Дзермант рассказал, кто призывает запретить русский язык в Белоруссии.

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