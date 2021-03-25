Юлия Снигирь блеснула глубоким декольте на «Кинотавре»

Москва, 25 марта. Актриса и телеведущая Юлия Снигирь поделилась с фанатами воспоминаниями о первом посещении фестиваля «Кинотавр» и показала, какой наряд выбрала для мероприятия.

Супруга актера Евгения Цыганова предпочитает закрытые и сдержанные наряды. Но, судя по архивному снимку, так было не всегда.

В первый раз на «Кинотавр» актриса, как оказалась, отправилась в коротком пестром платье и блеснула глубоким декольте. Снигирь со смехом вспомнила о таком смелом эксперименте.

«Мой первый «Кинотавр». Господи, во что я одета?» — ужаснулась звезда.

Подписчики поспешили заверить актрису, что с такой красотой она восхитительно выглядит в любых, даже самых нелепых нарядах.

«Очень красивая, вам все идет»; «Какая разница, во что одета такая красивая женщина? Да и в то время, скорее всего, это было модно»; «Молодость и женская красота затмевают все. И неважно, что из одежды на человеке. Одни глаза со светом чего стоят», — написали поклонники.

Снигирь не так давно показала, как выглядит ее подросший сын от Цыганова. 9 марта Федору исполнилось пять лет. Звезда сериала «Хороший человек» устроила для мальчика настоящий праздник.