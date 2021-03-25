Топ-5 фильмов с Сарой Джессикой Паркер, которые стоит посмотреть

Одна из самых влиятельных актрис конца ХХ-го — начала ХХI века, звезда культового сериала «Секс в большом городе», очаровательная Сара Джессика Паркер празднует свое 56-летие.

Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары покорила зрительниц всего мира своей обаятельностью, искренностью и детской противоречивостью. В нулевые миллионы женщин мечтали о такой же верной и продвинутой подруге, которую воплотила на экране Паркер. Именно Кэрри научила женщин любить себя и относиться к покупке туфель ответственнее, чем к походам на свидания и даже на работу. Примечательно, что Паркер не стала заложницей одной роли: на ее счету большое количество разноплановых работ в кино, и сейчас актриса остается востребованной. ФАН приводит топ-фильмы с участием обольстительной и обаятельной именинницы, которые представительницам прекрасного пола обязательно стоит посмотреть.

«Клуб первых жен»

Очаровательная комедия 90-х, которая даже претендовала на «Оскар» в номинации «лучший саундтрек к фильму». По сюжету три подружки, учившиеся вместе в колледже, встречаются спустя 30 лет. Оказывается, у женщин слишком много общего и практически одинаковые судьбы.

«Эд Вуд»

Красивое и необычное кино в стиле ретро от Тима Бертона о странной жизни самой одиозной фигуры американского кино — самого худшего режиссера в истории Голливуда Эда Вуда. Глубокий и серьезный фильм, способный перенести зрителя в эпоху искусства 50-х годов.

«Фокус-покус»

Один из самых популярных мистических фильмов 90-х годов о коварных, но обаятельных ведьмах, которые пытаются привыкнуть к современным нравам и технологиям. Согласно легенде, если невинная девушка в ночь Хэллоуина зажжет свечу в доме сестер Сандерсон, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы вернуть себе молодость и красоту. Сестры воскресают только через 300 лет и попадают в комичные и нелепые ситуации. Справятся ли ведьмы с пылесосом и найдут ли черного кота?

«Любовь и прочие неприятности»

Звездный дуэт — Сара Джессика Паркер и Мэттью МакКонахи сумели создать непринужденную, но очень милую и веселую комедию, которая придется кстати после тяжелого рабочего дня. По сюжету 30-летний красавчик Трипп все никак не может покинуть родительский дом. Тогда родители Триппа сами берутся за устройство его судьбы и нанимают к себе на работу красивую и талантливую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в нее, наконец оставит их дом.

«Привет семье»

В Рождество горячо любимый сын пожилой пары приводит в дом свою невесту — красивую и успешную девушку, но родители молодого человека выступают категорически против их союза. Сможет ли парень разубедить свою семью и не причинить боли возлюбленной? Очаровательная рождественская мелодрама о семье Стоунов, которая учит терпению, принятию и смирению, а также показывает, что любовь может быть разной.

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