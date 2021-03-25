Лавров высоко оценил проведение фестиваля «Русские сезоны» в Южной Корее

Сеул, 25 марта. Международный проект «Русские сезоны» стартовал в Республике Корея. Открывал фестиваль джазовый пианист, народный артист России Сергей Жилин.

«Русские сезоны» является масштабным проектом по представлению русской культуры на мировой арене. Фестиваль проходил в Германии, Италии, Японии и объединял огромное количество мероприятий.

В этом году фестиваль проходит в Южной Корее. Зрителей ждут выставки, танцевальные постановки, спектакли. Выступит с гастролями государственный академически Мариинский театр, симфонический оркестр «Новая Россия» и многие другие знаменитые коллективы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе церемонии открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея высоко оценил проведение фестиваля. По его словам, благодаря подобным мероприятиям укрепляется дружба и взаимопонимание между народами.

Ранее Лавров оценил производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Южной Корее.