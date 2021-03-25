Президент США начал первую пресс-конференцию с обсуждения вакцинации

Вашингтон, 25 марта. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден начал свою первую пресс-конференцию на пост главы государства.

Американский лидер начал мероприятие с обсуждения эпидемиологической ситуации. По его словам, он поставил для себя новую цель по вакцинации — 200 млн доз за первые 100 дней на посту главы Белого дома.

Стоит отметить, что Байден является первым американским лидером, который задержал свою первую пресс-конференцию на девять недель с момента инаугурации.

Ранее стало известно, Джозеф Байден намерен потратить 3 трлн долларов на борьбу с экономическим кризисом.