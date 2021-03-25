Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

«Уралмашзавод» заключил крупнейшую сделку за последние 30 лет

390

«Уралмашзавод» заключил крупнейшую сделку за последние 30 лет

Москва, 25 марта. ПАО «Уралмашзавод» направит пять шагающих экскаваторов индийскому горнодобывающему концерну Coal India Limited (CIL). Об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

Такой контракт подписали директор группы «УЗТМ-КАРТЭКС», в которую входит ПАО «Уралмашзавод», Ян Центер и технический директор CIL Бинай Дайял. Поставки отечественной продукции увеличенной единичной мощности ЭШ 24.95 будут производиться в течение пяти лет, следует из договора.

Сумма соглашения составила порядка 322 млн долларов, отмечают в российской компании. Таким образом, это стало крупнейшей сделкой «Уралмашзавода» за последние три десятилетия.

Завод также осуществит монтаж и запуск оборудования. Помимо этого, контракт предусматривает экспорт запасных частей и сервисное сопровождение на протяжении 11 лет с момента запуска экскаваторов в эксплуатацию.

Московский экспортный центр (МЭЦ) ранее провел исследование основных тенденций внешней торговли. Так, по итогам предыдущего года, экспорт высокотехнологичных товаров столицы увеличился на 44%.

Новости партнеров