«Уралмашзавод» заключил крупнейшую сделку за последние 30 лет

Москва, 25 марта. ПАО «Уралмашзавод» направит пять шагающих экскаваторов индийскому горнодобывающему концерну Coal India Limited (CIL). Об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

Такой контракт подписали директор группы «УЗТМ-КАРТЭКС», в которую входит ПАО «Уралмашзавод», Ян Центер и технический директор CIL Бинай Дайял. Поставки отечественной продукции увеличенной единичной мощности ЭШ 24.95 будут производиться в течение пяти лет, следует из договора.

Сумма соглашения составила порядка 322 млн долларов, отмечают в российской компании. Таким образом, это стало крупнейшей сделкой «Уралмашзавода» за последние три десятилетия.

Завод также осуществит монтаж и запуск оборудования. Помимо этого, контракт предусматривает экспорт запасных частей и сервисное сопровождение на протяжении 11 лет с момента запуска экскаваторов в эксплуатацию.

Московский экспортный центр (МЭЦ) ранее провел исследование основных тенденций внешней торговли. Так, по итогам предыдущего года, экспорт высокотехнологичных товаров столицы увеличился на 44%.