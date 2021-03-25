Японцы с нетерпением ждут выхода российского фильма «Пальма»

Токио, 25 марта. Японские кинозрители с нетерпением ждут выхода фильма «Пальма», который расскажет о ждущей хозяина собаке.

Российская картина уже вышла в прокат в РФ. Пока «Пальма» набирает просмотры и отзывы в России, жителям Страны восходящего солнца остается только дожидаться, когда лента, получившая для их проката название «История Хати и Пальмы», доберется до них. Японцам кинолента будет доступна 28 мая.

Фильм основан на истории, которая произошла в Советском Союзе в 70-х. Немецкая овчарка по кличке Пальма осталась в аэропорту без хозяина, который не смог взять ее с собой. Ежедневно четвероногий друг выходил к самолетам в надежде увидеть родное лицо. Однажды собака встречает мальчика, потерявшего мать и страдающего от одиночества.

Японцам фильм о Пальме напоминает историю про Хатико.

«Такая душещипательная история! Мы в Японии знаем легенду о верной собаке Хатико. Но оказывается, такие истории есть и в соседней с нами России! Я уже видел кадры. Одна игра собаки Пальмы такая, что только из-за этого стоит посмотреть это кино»; «Судя по всему, это будет очень эмоциональное кино о дружбе человека с животными. Такие произведения особенно необходимы нам сейчас, во времена всеобщей бездуховности», — приводит Yahoo News Japan слова японцев.

Японская версия будет называться «История Акиты и Пальмы». Она станет своего рода продолжением российской истории. Режиссер картины Александр Домогаров — младший совместно с японскими кинодеятелями работал над дополнительными сценами с участием российских и местных актеров.

Фильм «Пальма» вышел на экранах России 18 марта. По итогам минувшего уикенда картина заняла второе место по кассовым сборам, собрав в прокате 106,7 млн рублей.