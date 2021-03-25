Мать звезды «Универа» Виталия Гогунского болезненно переживает развод сына

Москва, 25 марта. Мать актера Виталия Гогунского Татьяна Александровна впервые высказалась о разводе сына со второй женой Ириной Маирко, который сопровождался скандалом.

Родительница сильно переживает из-за сложившейся ситуации. Она не поддерживает бывшую невестку, которая обвинила экс-возлюбленного в побоях и отказе участвовать в воспитании дочери. Публично оскорблять Маирко Татьяна Александровна не собирается, опасаясь, что это может негативно сказаться на ее отношениях с внучкой Миланой.

«Милашенька — девочка очень умная и трудолюбивая, она добилась больших успехов. Хочу, чтобы ей сопутствовала удача и все было так, как желает она. Я переживаю всю эту историю очень болезненно, но все пройдет и встанет на свои места. Все будет так, как должно быть!» — сказала Татьяна Александровна в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Сам артист, говоря о слухах вокруг своей персоны, отметил, что привык к такому и старается не обращать на это внимания. Он уверен, что время расставит все по своим местам.

Недавно актер заявил, что его бывшая супруга манипулирует их ребенком, чтобы раздуть скандальную историю вокруг их семейной драмы.