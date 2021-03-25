Депутат Журавлев посчитал обвинения Джоли в адрес Питта обычным пиаром

Москва, 25 марта. Эксперты в рамках программы «Время покажет» обсудили судебные разбирательства между звездами Голливуда Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, в том числе обвинения в домашнем насилии.

Питт и Джоли после развода стали бороться за опеку над наследниками. Лишь трое из шести являются их биологическими детьми. Актер просит предоставить ему опеку на равных условиях, а его экс-супруга требует больше полномочий.

Не так давно Джоли заявила о намерении представить в суде доказательства бытового насилия. Это может кардинально изменить ход судебного разбирательства.

Как отметила профессор департамента медиа НИУ ВШЭ Мария Штейнман в эфире Первого канала, звезда не сразу предъявила претензии. По мнению эксперта, Джоли ждала результатов семейной терапии. Она подчеркнула, что девушкам и женщинам, прежде чем выходить замуж, нужно как можно больше узнать о партнере, а не бросаться «в омут с головой».

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев посчитал обвинения Джоли в адрес Питта обычным, но опасным пиаром. Он напомнил, что продюсер Харви Вайнштейн получил гораздо больший срок за харассмент, нежели террорист Андерс Брейвик за убийство людей.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, в свою очередь, добавил, что семейные терапевты в США планомерно «обрабатывают» граждан, чтобы оставить традиционные браки в прошлом.

«Попейте гормонов», — посоветовал эксперт.

Как сообщали источники западных изданий, звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Однажды в Голливуде» раздавлен обвинениями экс-жены. Питту не нравится, что Джоли настраивает против него наследников. Например, Мэддокса, который дал показания в суде против отца.