Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ливия
  /  Обновлено: 

Визит европейских дипломатов и подготовка к выборам — что произошло в Ливии 25 марта

Визит европейских дипломатов и подготовка к выборам — что произошло в Ливии 25 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 марта 2021 года.

Главы МИД европейских стран в Триполи

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, глава МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Триполи с официальным визитом.

Они встретились с руководителем внешнеполитического ведомства Ливии Наджлой Мангуш. Местные СМИ опубликовали фотографии дипломатов рядом со зданием кабмина.

По прибытии в столицу североафриканской страны Хайко Маас заявил, что главная цель европейской делегации — демонстрация поддержки нового органа власти Ливии.

«Текущее положение страны — это проблеск надежды во внешней политике. Но на пути к постоянной стабилизации и миру еще многое предстоит сделать», — написал немецкий дипломат.

По итогам переговоров Наджла Мангуш подтвердила скорейшее открытие посольств Италии, Германии и Франции в Ливии. По ее словам, возобновление работы дипмиссий обозначает признание переходного правительства и Президентского совета.

Луиджи Ди Майо положительно оценил работу органа исполнительной власти. По его словам, новый кабмин поддержит перемирие и продолжит борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

«Европа выступает против военного разрешения ливийского кризиса. Она удовлетворена возобновлением экспорта нефти и принятием повестки по неотложным вопросам, которые необходимо решить», — отметил итальянский дипломат.

Хайко Маас напомнил, что Берлин продолжает следить за соблюдением оружейного эмбарго Совбеза ООН.

«В течение полутора часов мы встречались с различными министрами и подчеркивали необходимость вывода иностранных войск из Ливии в качестве предварительного условия для завершения года выборов», — заявил он.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что национальное голосование, запланированное на 24 декабря, должно пройти в назначенный срок. Он также напомнил о стратегической ценности открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

«Своим присутствием здесь мы доказываем, что Европейский Союз поддерживает Правительство национального единства», — резюмировал французский дипломат.

Позже с высокопоставленной европейской делегацией встретился премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба. В ходе переговоров дипломаты заявили председателю нового кабмина о стремлении своих стран укрепить стабильность в Ливии ввиду ее большого значения для благополучия соседних государств и Средиземноморья. Главы МИД европейских стран отметили, что их визит ознаменует единый посыл Евросоюза в поддержку усилий переходного правительства.

Дабиба выразил признательность за позицию Германии, Франции, Италии и всех европейских партнеров за их поддержку и стремление к достижению консенсуса между ливийскими сторонами. Он сообщил о готовности Правительства национального единства укреплять взаимодействие со всеми странами.

Участники переговоров обсудили сотрудничество держав и возвращение европейских компаний и их проектов в Ливию, а также усиление европейского дипломатического присутствия в Триполи и решение проблемы нелегальной миграции.

Политика

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи со своим заместителем Абдаллой Хусейном аль-Лафи прибыли в столицу Египта. Визит посвящен укреплению сотрудничества между странами.

В прошлый раз руководитель ведомства посещал Каир 18 февраля. Это стало его первой поездкой за рубеж после формирования переходного правительства. Сейчас политик встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Сразу после Египета Аль-Манфи отправится в Турцию. Там он планирует провести переговоры с рядом официальных лиц, в том числе с лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Высший совет племен и городов Ливии поддержал новое правительство. Его члены убеждены, что действующий орган власти объединит граждан и разрешит кризис в регионе.

Глава Высшей избирательной комиссии Имад Саих встретился с послом Великобритании в Ливии Николасом Хоптоном. Политик рассказал дипломатической делегации о подготовке голосования на пост президента. Участники переговоров обменялись мнением в области организации процесса выборов.

Избирком сообщил, что в рамках подготовки к голосованию Николас Хоптон подписал соглашение с представителем Программы развития ООН в Ливии Жирардо Ното. Документ подтверждает поддержку проекта «People», целью которого является техническое и консультативное обеспечение плебисцита.

Общество

Открытие прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили) между Мисуратой и Сиртом произойдет на следующей неделе, заявил член Совместного военного комитета «5+5» Мухтар Накаса. По его словам, в ближайшее время на всех участках дороги специалисты обеспечат безопасность.

Пограничный пост между Тунисом и Ливией в Рас-Джадире возобновил работу. Директор Таможенного управления Ливии Сулейман Али подписал соответствующее соглашение с тунисским коллегой Юсуфом Заваги.

Британская консалтинговая компания Rose Partners планирует продлить контракт о реформировании сектора безопасности. Представители организации прибыли в столицу, чтобы встретиться с главой МВД Халидом Мазином. Они намерены убедить чиновника продлить срок действия документа.

Договор с фирмой в 2020 году подписал экс-глава МВД триполитанского Правительства национального согласия Фатхи Башага с целью переподготовки работников ведомства.

Новости партнеров