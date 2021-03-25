Визит европейских дипломатов и подготовка к выборам — что произошло в Ливии 25 марта





Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 марта 2021 года.

Главы МИД европейских стран в Триполи

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, глава МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Триполи с официальным визитом.

عاجل | وصول وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى العاصمة الليبية #طرابلس — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) March 25, 2021

Они встретились с руководителем внешнеполитического ведомства Ливии Наджлой Мангуш. Местные СМИ опубликовали фотографии дипломатов рядом со зданием кабмина.

صور.. جانب من إستقبال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لوزراء خارجية فرنسا وايطاليا والمانيا بديوان رئاسة الوزراء في #طرابلس. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/5ZBMg7eM3s — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 25, 2021

По прибытии в столицу североафриканской страны Хайко Маас заявил, что главная цель европейской делегации — демонстрация поддержки нового органа власти Ливии.

«Текущее положение страны — это проблеск надежды во внешней политике. Но на пути к постоянной стабилизации и миру еще многое предстоит сделать», — написал немецкий дипломат.

Die Entwicklung in Libyen ist ein außenpolitischer Lichtblick. Auf dem Weg zu einer dauerhaften Stabilisierung und Frieden bleibt noch viel zu tun. Bin heute mit @JY_LeDrian und @LuigidiMaio in Tripolis, um der neuen Einheitsregierung Unterstützung für nächste Schritte zu zeigen. — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) March 25, 2021

По итогам переговоров Наджла Мангуш подтвердила скорейшее открытие посольств Италии, Германии и Франции в Ливии. По ее словам, возобновление работы дипмиссий обозначает признание переходного правительства и Президентского совета.

Луиджи Ди Майо положительно оценил работу органа исполнительной власти. По его словам, новый кабмин поддержит перемирие и продолжит борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

«Европа выступает против военного разрешения ливийского кризиса. Она удовлетворена возобновлением экспорта нефти и принятием повестки по неотложным вопросам, которые необходимо решить», — отметил итальянский дипломат.

Хайко Маас напомнил, что Берлин продолжает следить за соблюдением оружейного эмбарго Совбеза ООН.

«В течение полутора часов мы встречались с различными министрами и подчеркивали необходимость вывода иностранных войск из Ливии в качестве предварительного условия для завершения года выборов», — заявил он.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что национальное голосование, запланированное на 24 декабря, должно пройти в назначенный срок. Он также напомнил о стратегической ценности открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

«Своим присутствием здесь мы доказываем, что Европейский Союз поддерживает Правительство национального единства», — резюмировал французский дипломат.

Позже с высокопоставленной европейской делегацией встретился премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба. В ходе переговоров дипломаты заявили председателю нового кабмина о стремлении своих стран укрепить стабильность в Ливии ввиду ее большого значения для благополучия соседних государств и Средиземноморья. Главы МИД европейских стран отметили, что их визит ознаменует единый посыл Евросоюза в поддержку усилий переходного правительства.

Дабиба выразил признательность за позицию Германии, Франции, Италии и всех европейских партнеров за их поддержку и стремление к достижению консенсуса между ливийскими сторонами. Он сообщил о готовности Правительства национального единства укреплять взаимодействие со всеми странами.

Участники переговоров обсудили сотрудничество держав и возвращение европейских компаний и их проектов в Ливию, а также усиление европейского дипломатического присутствия в Триполи и решение проблемы нелегальной миграции.

Политика

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи со своим заместителем Абдаллой Хусейном аль-Лафи прибыли в столицу Египта. Визит посвящен укреплению сотрудничества между странами.

В прошлый раз руководитель ведомства посещал Каир 18 февраля. Это стало его первой поездкой за рубеж после формирования переходного правительства. Сейчас политик встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Сразу после Египета Аль-Манфи отправится в Турцию. Там он планирует провести переговоры с рядом официальных лиц, в том числе с лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Высший совет племен и городов Ливии поддержал новое правительство. Его члены убеждены, что действующий орган власти объединит граждан и разрешит кризис в регионе.

Глава Высшей избирательной комиссии Имад Саих встретился с послом Великобритании в Ливии Николасом Хоптоном. Политик рассказал дипломатической делегации о подготовке голосования на пост президента. Участники переговоров обменялись мнением в области организации процесса выборов.

تتواصل زيارات ممثلي السفارات والبعثات الدولية إلى مقر المفوضية في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا حيث استقبل رئيس المجلس @DrEmadAlsayah اليوم الخميس سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد نيكولاس هوبتن والوفد المرافق



التفاصيل: https://t.co/Dw097I2A9b pic.twitter.com/edBqna98UU — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) March 25, 2021

Избирком сообщил, что в рамках подготовки к голосованию Николас Хоптон подписал соглашение с представителем Программы развития ООН в Ливии Жирардо Ното. Документ подтверждает поддержку проекта «People», целью которого является техническое и консультативное обеспечение плебисцита.

بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة المملكة المتحدة اليوم الخميس اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه. pic.twitter.com/BzKoDRPxTi — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 25, 2021

Общество

Открытие прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили) между Мисуратой и Сиртом произойдет на следующей неделе, заявил член Совместного военного комитета «5+5» Мухтар Накаса. По его словам, в ближайшее время на всех участках дороги специалисты обеспечат безопасность.

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Британская консалтинговая компания Rose Partners планирует продлить контракт о реформировании сектора безопасности. Представители организации прибыли в столицу, чтобы встретиться с главой МВД Халидом Мазином. Они намерены убедить чиновника продлить срок действия документа.

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