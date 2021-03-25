Финансовый аналитик Маслов обозначил траекторию курса рубля на месяц

Москва, 25 марта. Котировки нефти, санкционные риски и нестабильность экономик развивающихся стран продолжают оказывать риски на курс рубля, отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Так он объяснил ослабление российской валюты в начале этой недели. Эксперт указал, что цены на нефть упали почти на 10% на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Европе, решения Нигерии установить скидки и конкуренции экспортеров. По словам Маслова, сегодня инвесторы начинают уделять больше внимания реальным фактам, нежели прогнозам по восстановлению экономики, что и объясняет коррекцию нефтяных котировок.

«Также не стоит списывать со счетов санкционные риски, которые возросли», — приводит слова аналитика «Российская газета».

По мнению Маслова, в долгосрочной перспективе сотрудничество России с Китаем позволит снизить негативный эффект от ухудшения отношений с Западом. В целом поддержание добрососедских отношений с КНР, являющейся страной с одной из сильнейших экономик в мире, весьма выгодно для России, считает аналитик.

С учетом этих факторов в течение ближайшего месяца курс рубля будет находиться в расширенном диапазоне, указал Андрей Маслов. По его прогнозу, стоимость доллара на бирже будет находиться в пределах 73-77 рублей, а евро — 86-91 рубля.

Российские аналитики финансового рынка ранее перечислили основные причины ослабления рубля к доллару и евро. Они отметили, что на снижение курса рубля влияют обострение геополитических рисков, ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде стран и обвал турецкой лиры.