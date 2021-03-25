Пара зеленых мартышек в Екатеринбургском зоопарке обзавелась детенышем

Екатеринбург, 25 марта. Седьмой представитель зеленых мартышек появился в городском зоопарке. Пол малыша пока не определили.

Второй детеныш появился у самки зеленой мартышки Илоны. Малыш родился в конце марта. По словам специалистов, сейчас невозможно определить его пол. Отцом новорожденного является самец по кличке Иосиф. Животные поселились в зоопарке три года назад, когда прибыли из Сухуми. Об этом рассказали работники учреждения. Также они сообщили, что новорожденный детеныш стал седьмым представителем зеленых мартышек в зоопарке.

Еще одно «происшествие» случилось в Московском зоопарке. Там заскучавшие пингвины помешали работнику прибраться в вольере, сообщает РИАМО.