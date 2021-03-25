Индексацию выплат работающим пенсионерам ускорит только послание президента

На днях Госдума отклонила три законопроекта об индексации выплат работающим пенсионерам. Напомним, размер пенсий у этой части населения не увеличивался с 2016 года, что, конечно, вызывает справедливое негодование. Из-за этого работающие пенсионеры все чаще уходят в тень, депутаты обсуждают и постоянно вносят предложения, но положительное решение до сих так и не принято. Почему проект об индексации пенсий работающим пенсионерам не был поддержан? Неужели только послание президента способно решить эту проблему? Какие выплаты с 1 апреля канут в лету, а какие останутся? Насколько ощутимой стала поддержка семей с детьми в пандемию и не лучше ли ее пролонгировать? Эти и другие социально острые вопросы обсудили политики и чиновники в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Чего лишатся семьи с детьми?

Ничего страшного с 1 апреля не произойдет, уверен сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, просто будут отменены временные льготы, которые вводились во время борьбы с пандемией. По его словам, останутся «доковидные» меры поддержки. Индексация всех выплат, надбавки, материнский капитал, льготы по коммунальным платежам — все федеральные меры сохранены. Также не надо забывать про региональные выплаты, которые предоставляются семьям в соответствии с местным законодательством, отметил сенатор.

Ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок считает, что часть временных мер поддержки стоило бы не отменять, а перевести в разряд постоянных. И в первую очередь это помощь семьям с детьми.

«Любые исследования Общественной палаты говорят о том, что семьи с детьми являются самыми бедными. Бедность — это тоже условно. Стоимость воспитания ребенка в семье не измерить прожиточным минимумом. Поэтому поддержка таких семей — это достижение. Нужно смотреть на доходы семьи и делать так, чтобы они увеличивались. Поэтому выплаты семьям с детьми нужно сохранить», — объяснила Починок.

В вопросе пролонгации «ковидных» мер поддержки семей с детьми с Натальей Починок согласился и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов.

«Я еще раз повторю, что все это нужно продлить. Более того, мы внесли в свое время законопроект, который тоже лежит в портфеле Госдумы, но пока не рассматривался, о системной поддержке семей с детьми. У нас не случайно падает рождаемость. Наши семьи, особенно женщины, не уверены в завтрашнем дне. Они просто боятся рожать. Это, к сожалению, печально», — сказал Миронов.

Для улучшения ситуации изменений требуют и федеральные меры поддержки. Депутат убежден, что надо расширять возможность применения материнского капитала, чтобы на эти деньги можно было купить отечественный автомобиль или построить дачный домик. Плюс, отметил Миронов, сами суммы всех выплат необходимо увеличивать.

«Сегодня реалии таковы: рождение одного ребенка в семье ведет к снижению доходов в этой семье примерно в два раза. Это неправильно. Это не стимулирует рождаемость. Все должно быть по-другому. Нормальная семья должна состоять из мужа, жены и троих детей, потому что именно третий ребенок дает прирост в численности населения», — объяснил свою точку зрения депутат.

Так, пролонгация и усиление мер поддержки семей с детьми помогли бы решить демографическую проблему, считает участник пресс-конференции.

Индексация пенсий работающим пенсионерам: быть или не быть?

Сегодня Госдума отклонила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Такой неприятной новостью поделился Валерий Рязанский в ходе пресс-конференции. Сенатор считает, что эта индексация справедлива и поручение президента по этому вопросу будет выполнено. По словам Рязанского, проект отклонили потому, что он сделан в спешке и содержит много недоработок. Например, в нем не согласован объем индексации.

В том, что выплаты работающим пенсионерам будут проиндексированы, не сомневается и Сергей Миронов.

«Я уверен, это будет сделано. Прежде всего, исходя из того, что это норма Конституции по обязательной индексации пенсий. Согласно ей, индексация должна быть не реже одного раза в год. В Конституции ничего не говорится, о каких пенсиях идет речь: работающих или неработающих пенсионеров. Поэтому положительное решение будет принято», — заявил политик.

В каком виде это произойдет и когда — вопрос. По словам Миронова, остается ждать послание либо президента, либо правительства. Действительно, многие вопросы, которые не решались годами, именно в послании президента получали свое практическое продолжение. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов привел в пример несколько таких ярких случаев.

«Например, вопрос горячего питания для младших классов в школах. Много лет все фракции Госдумы требовали, просили и уговаривали правительство изыскать финансирование, но не получалось. Президент год назад поставил точку в этом вопросе. То же самое касается выплат семьям, где дети-инвалиды или инвалиды с детства. Это теперь регулируется указом президента. Тогда Госдума рассматривала этот законопроект, но он был отклонен, правительство не поддержало, большинство депутатов не поддержало. Но в послании президента эта тема была обозначена. С учетом общественного мнения, выступлений депутатов эта тема была обозначена главой страны. В итоге пособия увеличены в два раза», — поделился представитель ЛДПР.

По его убеждению, само деление пенсионеров на две группы — работающие и неработающие, — несправедливо. Но в то же время нельзя искусственно пересчитывать пенсии, когда все страховые взносы пенсионера работодателем внесены. Потому, считает Нилов, остается ждать только послание президента.